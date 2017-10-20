Сазонов розповів що криється за «виборами» в окупованому Донецьку

За словами політичного аналітика Кирила Сазонова, наступний рік, ймовірно, стане переломним в історії окупованого Донбасу, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на статтю оглядача на порталі «Еспресо».
За словами Сазонова, «підвішений стан», в якому перебуває окупована частина Донбасу, добігає кінця. Справа не в тому, що переговори в Мінському чи Нормандському форматах нарешті дали якісь результати – там все стабільно глухо, а в тому, що потреба вирішити проблему так званих ЛДНР нависла над Російською Федерацією. Головна причина - гроші і рейтинги: у Кремлі усвідомлюють, що невизначений статус регіону нікого не влаштовує, а прийняття Україною закону про реінтеграцію Донбасу робить ціну утримання регіону аж надто високою.
Так як проблему треба вирішувати терміново, у Москві взялись за всій улюблений інструмент – шантаж. Цього разу погрожують влаштувати вибори, в яких хоче взяти участь як «керівник ДНР» Олександр Захарченко, так і представник «конструктивної опозиції» Олександр Ходаковський. Крім того, у «виборчих списках» цілком можуть з’явитись і особи, які публічно декларуватимуть «проукраїнську» позицію. Чого не зробиш заради того, щоб «вибори» виглядали непогано в очах спостерігачів. А потім таких «ляльок» можна буде з легкістю усадити за стіл переговорів з офіційним Києвом. Власне, Захарченко хоче відтягнути момент зустрічі з Гіві і Моторолою якомога далі, а тому готовий торгувати лояльністю, і байдуже перед ким – перед Москвою чи перед Києвом, - наголошує Сазонов.