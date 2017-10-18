Казанський: прокуратура подарувала нам нову феєричну історію

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За словами відомого українського журналіста Дениса Казанського, наші правоохоронці не перестають дивувати. Цього разу вони знову підкинули нам чергову феєричну історію, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.Зокрема, Казанський розповідає про такого собі Віктора Назарова, який у 2014-2015 роках був активним діячем терористичного угруповання ДНР, очолював у Шахтарську організацію «Молода республіка». Тим не менш, все це аж ніяк не заважало «полум’яному революціонеру» будувати власний будинок у самому лігві підступної хунти – у передмісті Києва. Коли восени 2015 року Назаров вирішив відвідати будівництво, правоохоронці його затримали. Про це навіть був окремий сюжет на телебаченні.Як зазнається Казанський, кількома днями раніше він згадав про Назарова і вирішив поцікавитись долею бойовика. Чи відбувся вже суд? Скільки років ув’язнення він отримав? Де саме відбуває покарання? З цього приводу Казанський направив запит до Генеральної прокуратури і отримав відповідь: у липні 2017 року прокуратура направила до суду клопотання з проханням звільнити від кримінальної відповідальності Назарова. Відповідно, суд таке клопотання задовольнив. Ну що ж, Назаров не посидів і двох років - вийшов на свободу. Може, й будиночок під Києвом вже закінчив, - зауважує Казанський.