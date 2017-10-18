Казанський: прокуратура подарувала нам нову феєричну історію

За словами відомого українського журналіста Дениса Казанського, наші правоохоронці не перестають дивувати. Цього разу вони знову підкинули нам чергову феєричну історію, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.
Зокрема, Казанський розповідає про такого собі Віктора Назарова, який у 2014-2015 роках був активним діячем терористичного угруповання ДНР, очолював у Шахтарську організацію «Молода республіка». Тим не менш, все це аж ніяк не заважало «полум’яному революціонеру» будувати власний будинок у самому лігві підступної хунти – у передмісті Києва. Коли восени 2015 року Назаров вирішив відвідати будівництво, правоохоронці його затримали. Про це навіть був окремий сюжет на телебаченні.
Як зазнається Казанський, кількома днями раніше він згадав про Назарова і вирішив поцікавитись долею бойовика. Чи відбувся вже суд? Скільки років ув’язнення він отримав? Де саме відбуває покарання? З цього приводу Казанський направив запит до Генеральної прокуратури і отримав відповідь: у липні 2017 року прокуратура направила до суду клопотання з проханням звільнити від кримінальної відповідальності Назарова. Відповідно, суд таке клопотання задовольнив. Ну що ж, Назаров не посидів і двох років - вийшов на свободу. Може, й будиночок під Києвом вже закінчив, - зауважує Казанський.