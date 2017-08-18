Прес-центр АТО: терористи використовують тактику «випаленої землі»

Як нагадує replyua.net, доволі часто інформаційні кампанії, роздмухані речниками терористів, носять так званий «дзеркальний» характер – якщо в ОРДЛО намагаються звинуватити українських військових у якихось порушеннях Мінських угод, значить самі вдались до такої тактики. Цю тезу підтвердив і прес-центр штабу АТО на власній сторінці в соціальній мережі.
Так, у штабі констатують, що так звані «ЗМІ» ОРДЛО почали все частіше звинувачувати ЗСУ у тому, що вони буцімто використовують запалювальні боєприпаси, таким чином втілюючи у життя тактику «випаленої землі». Але реальність виявилась кардинально протилежною – насправді це терористи, використовуючи запалювальні боєприпаси, умисно підпалюють лісосмуги і поля. Такий спосіб бойовики обрали для того, щоб витіснити підрозділи ЗСУ з позицій, які вони займають.
Протягом останніх кількох днів терористи послуговувались такою тактикою в районах Зайцевого, Катеринівки, Мар’їнки, Новотошківського та Верхньоторецького. Як наголосили у штабі АТО, така поведінка бойовиків свідчить, що вони як і раніше не зацікавлені у вирішенні конфлікту, але лише намагаються захопити кілька нових ділянок землі. Українська сторона засуджує такі дії як порушення Мінських угод і закликає терористів відмовитись від такої практики.