Останнім часом на Донбасі почастішали випадки конфліктів між кадровими військовими Збройних Сил Російської Федерації. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
За даними української розвідки, один із таких конфліктів трапився в дев’ятому окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти, де командири ланки «рота-звод» стали все більше обурюватися поведінкою так званих «радників». Начальство почали звинувачувати у розгульному способі життя, пиятиці та недолугому керування військовими силами, що в свою чергу впливає на кількість втрат серед особового складу. Через це невдоволені командири самовільно покидають окуповані території Луганщини та Донеччини та повертаються до Російської Федерації.
Варто нагадати, раніше ватажок так званої «Донецької народної республіки» Олександр Захарченко відмовився від своєї попередньої ідеї «створити державу Малоросію». Бойовик визнав, що «Малоросія» викликає у людей відторгнення.