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Блогер: фотографуватись з Гремом Філіпсом – погана прикмета

Блогер: фотографуватись з Гремом Філіпсом – погана прикмета
Блогер Іван Жеведь на персональній сторінці в соціальній мережі ділиться інформацією про чергового «бійця Новоросії», який буде лежати в землі Донбасу, - повідомляє новинний портал replyua.net.

Так, дев’ятого серпня 2017 під Желобком загинув терорист Дриженко (Розумовський) Артем Юрійович. Блогер повідомляє, що чоловік народився шістнадцятого січня 1989 року в місті Алчевськ. Серед бойовиків користувався позивним «Вовк». Був членом диверсійно-розвідувальної групи «Оплоту». Загалом, нічого не обіцяло біди – хлопець з 1996 по 2004 рік навчався у Гімназії No9 в Алчевську. В 2008 отримав диплом бакалавра у Донецькому державному технічному університеті. У 2010 році ще попрацював на Алчевському металургійному комбінаті.

До війни чоловік займався ремонтом квартир. Зареєструвався у соціальній мережі, обравши псевдонім «Розумовський». Отримав численні поранення у 2014 році під Волновахою, лікування проходив в Маріуполі та Дніпрі. Але, пройшовши курс реабілітації, повернувся до терористичної діяльності. Любив похвалитись, що «душа радіє, коли поглянеш на таку кількість запеченого укропу». Мав низку світлин з пропагандистом британського походження Гремом Філіпсом – мабуть, не знав що це поганий знак, - зауважує блогер.
Блогер: фотографуватись з Гремом Філіпсом – погана прикмета
Блогер: фотографуватись з Гремом Філіпсом – погана прикмета
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