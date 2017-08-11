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Сазонов розкрив плани Кремля на ОРДЛО

Сазонов розкрив плани Кремля на ОРДЛО
Як нагадує replyua.net, місяць тому очільник донецьких терористів Олександр Захарченко заявив про створення нового територіального об’єднання – так званої «Малоросії». Напередодні він заявив про те, що цей проект закрито. З чим пов’язані такі дії Кремля і чого чекати від нього в подальшому – пояснює політичний оглядач Кирило Сазонов у своїй статті для видання «Еспресо».

Так, Сазонов наголошує, що всі ці заяви – лише спроби Кремля змінити маску, під якою ховатимуться донецькі терористи та їх московські куратори. Відтак, блогер акцентує на двох можливих сценаріях нав’язування ОРДЛО Україні. В обох випадках перший етап передбачає схвалення особливого статусу окупованого Донбасу у складі України, який включатиме спеціальні фінансові права та амністію для бойовиків.

У першому варіанті розвитку подій такі дії справедливо будуть розцінені населенням як капітуляція, що призведе до громадських заворушень, «Третього Майдану» та повної втрати керованості. Захід передбачувано відвернеться від держави, залишивши її на поталу Кремлю. У другому варіанті спеціального статусу Донбас набуде без народних виступів, але спровокує місцеві еліти – кому сподобається мати менше прав і віддавати більше коштів. Це призведе до так званого «параду суверенітетів», результатом якого стане така ж нестабільність і втрата керованості. Тож не варто сміятись над спробами Кремля нав’язати нам чергову «Малоросію» - можуть настати вищеописані наслідки, - наголошує Сазонов.
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