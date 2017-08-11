Донеччині загрожує нова загроза

Місту Торецьк, що на Донеччині, загрожують дві техногенні катастрофи. Таку інформацію оприлюднили представники української сторони СЦКК, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Ще на початку січня 2017 року було пошкоджено після чергових обстрілів ділянку водогону «Горлівка – Торецьк», в результаті чого вода й донині затоплює шахти ім. Артема та Південну. Провести ремонтні роботи неможливо через те, що сторона бойовиків не надає гарантій щодо дотримання режиму тиші. У повідомлені СЦКК зазначається, що назовні продовжує підніматися газ метан, який потрапляє в підвали виробничих та житлових будівель. Це може призвести в майбутньому до вибуху та отруєння мешканців. Як встановили комунальні служби Торецька, щодня з водогону витікає більше 11 тисяч кубометрів води. Через це у населеному пункті встановили фіксований графік водопостачання:жителі Торецька отримують воду лише 2 години на добу. Однак на тлі підвищення температури повітря, місто живе під постійною загрозою розповсюдження інфекційних захворювань.
Крім того, ще одна техногенна катастрофа існує через роботу місцевого фенольного заводу, який вже 2 роки потребує в проведенні робіт із зміцнення протиаварійного захисту дамби шламонакопичувача. Якщо резервував буде переповнено, дамба може зруйнуватись і отруйний потік може потрапити до Сіверського Дінця, що слугує одним із небагатьох джерел питної води Луганщини та Донеччини.