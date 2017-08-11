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Сазонов розповів чому Кремль скасував «Малоросію»

Сазонов розповів чому Кремль скасував «Малоросію»
Політичний оглядач Кирило Сазонов для видання «Еспресо» розповів з чим пов’язані гучні заяви лідера донецьких терористів Олександра Захарченка про створення так званої «Малоросії», а потім – про її скачування, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, Сазонов нагадує, що у нашому випадку «дракон не помирає». Дійсно, терористичний анклав і не збирається помирати – він лише змінює образи і маски. І сміятись з проекту «Малоросія», тривалість життя якого не стала більшою за один місяць, не варто. Йдеться про чергову спробу легітимізувати терористів і нав’язати Києву переговори з ними.

Сазонов закликає пам’ятати, що основна мета Кремля – це провести дестабілізацію України таким чином, щоб здаватись непричетним в очах Заходу. Саме тому він періодично створює нові проекти, щоб складалось враження, що він не впливає на події на окупованому Донбасі. Здається, у Кремлі сподіваються, що Вашингтон і Брюссель заплутаються у потоці ОРДЛО, ЛНР,ДНР, Малоросій та Новоросій і припинять тиск на нього. Саме тому створення та «загибель» Малоросії – це ще одна ознака того, що Кремль не полишив надію дестабілізувати Україну та видати міждержавний конфлікт за громадянську війну, - зауважує Сазонов.
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