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Казанський: навіть в світі технологій терористи тримаються за мертвий «совок»

Казанський: навіть в світі технологій терористи тримаються за мертвий «совок»
Як нагадує replyua.net, патологічні симпатії терористів до Радянського Союзу - це секрет Полішинеля. Але іноді у своїх намаганнях завжди і скрізь бути з обожнюваним «совком» у так званих ЛДНР переходять всяку межу, визначену здоровим глуздом. Про один із таких випадків розповідає журналіст Денис Казанський – відповідний допис розміщено на його сторінці в соціальній мережі.

Так, журналіст зауважує, що на службі терористів перебуває такий пропагандистський сайт як Novorossia.su. Казанського і раніше цікавив доволі дивний домен, але все руки не доходили подивитись звідки він походить. Але сьогодні він таки вирішив з’ясувати - що воно за «SU» і звідки він взявся.

Як виявилось, це розшифровується як Soviet Union – домен Радянського Союзу, якого давно не існує. Домен з’явився ще у 1990 році, коли Союз доживав свої останні дні. Держави, на щастя, двадцять шість років не існує, але домен зберігся і, як бачимо, активно використовується. За словами журналіста, це доволі цікавий психологічний феномен, який має бути досліджений спеціалістами: навіть у такій «продвинутій» сфері як інтернет-технології, досі існує категорія користувачів, які зі всіх сил чіпляється за мертвий «совок».
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