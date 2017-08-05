валюта
СпецтемаНовый соцопрос на востоке поставил под сомнение целесообразность возвращения Донбасса в Украину

Співробітники СБУ затримали бойовика Донбасу, який розчарувався «в ідеалах руського міра»

Співробітники СБУ затримали бойовика Донбасу, який розчарувався «в ідеалах руського міра»
На території Донеччини в зоні АТО співробітники Служби безпеки України затримали чоловіка, який раніше був одним із членів незаконних збройних формувань так званої «Донецької народної республіки», інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

За даними української спецслужби, затриманий є мешканцем Слов’янська. Він приєднався до сепаратистів в квітні 2014 року. Як повідомили у СБУ, там чоловік «став свідком мародерства і насилля бандитів, які чинили безчинства проти жителів регіону, тому, розчарувавшись в «ідеалах «руського міра» , чоловік покинув ряди збройного формування «ДНР».

Також співробітники української спецслужби зауважили, що колишній бойовик не скористався можливостями української програми «На тебе чекають вдома», яка дає змогу звільнитися від кримінальної відповідальності. За даними СБУ, чоловік переховувався від співробітників правоохоронних органів спочатку на територіях підконтрольних сепаратистам, а потім у рідному Слов’янську, де його згодом і затримали. Наразі правоохоронці продовжують слідство за фактом створення незаконних збройних формувань або участі їх діяльності.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Повторение истории: Портников спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе
Важное за сутки
05 авг 2017
16157

Повторение истории: Портников спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма

В своем блоге для сайта «Крым.Реалии» известный украинский журналист Виталий Портников оценил планы так называемых «властей» Крыма установить монумент в честь кубинского коммунистического диктатора

04 авг 2017
11643

Блогер: Саакашвили в Варшаве и теперь возникают три вопросы для украинской власти

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который после лишения украинского гражданства стал апатридом, прилетел в Польшу. В пресс-службе «грузинского реформатора» пока воздержались от комментариев

05 авг 2017
7291

Маленьку росіянку шокувала відповідь на питання, чому українці ненавидять Росію

Відомий російський блогер і фінансист Слава Рабинович на своїй Facebook-сторінці пояснив своїй 9-річній співвітчизниці, чому в Україні з ненавистю ставляться до росіян, передає replyua.net.

Последние новости

Вашингтон офіційно сповістив ООН про вихід з кліматичної угоди

Відомі подробиці ДТП, в якій загинула екс-нардеп Бережна

Співробітники СБУ затримали бойовика Донбасу, який розчарувався «в ідеалах руського міра»

Москва прагне повернути дипломатичні дачі в США – дипломат

ЗМІ оприлюднили нові факти розслідування щодо втручання РФ в вибори президента США

Додон таки зустрівся з Рогозіним попри оголошення віце-прем’єра РФ персоною нон-грата в Молдові

Суд вирішив, що ГПУ має поновити розслідування справи проти Гонтаревої

Отдыха на острове - Кипр

Насалик відкинув звинувачення щодо корупційних схем у справі постачання антрациту з США

Блогер: если бы не ходила Бережная на эфиры Россия 24 с колорадскими ленточками жила бы себе абсолютно спокойно до глубокой старости

Столична влада обіцяє демонтувати більше 1000 МАФів до кінця року

Утюги "Gorenje" рекомендации и советы

Росія активно налаштовує поляків проти українських заробітчан

Німецький політик закликав тимчасово «закрити очі» на анексію Криму

Німецькі ліберали на деякий час запропонували заплющити очі на анексію Криму

Газманов завітав до окупованого Донецьку з концертом

У Бахмутівці завершили будівництво телевежі для трансляції українських каналів

Баржа с арбузами – не предел, в правительстве всерьез рассматривают возобновление пассажирских перевозок речным транспортом

У МЗС Литви вступилися за Саакашвілі у питання позбавлення його українського громадянства

Политолог: Бережную не убили, она не стала жертвой случайного осколка, ее не добила окопная пневмония, как на войне совсем юных ребят

 Новости за день