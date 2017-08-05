Співробітники СБУ затримали бойовика Донбасу, який розчарувався «в ідеалах руського міра»

На території Донеччини в зоні АТО співробітники Служби безпеки України затримали чоловіка, який раніше був одним із членів незаконних збройних формувань так званої «Донецької народної республіки», інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
За даними української спецслужби, затриманий є мешканцем Слов’янська. Він приєднався до сепаратистів в квітні 2014 року. Як повідомили у СБУ, там чоловік «став свідком мародерства і насилля бандитів, які чинили безчинства проти жителів регіону, тому, розчарувавшись в «ідеалах «руського міра» , чоловік покинув ряди збройного формування «ДНР».
Також співробітники української спецслужби зауважили, що колишній бойовик не скористався можливостями української програми «На тебе чекають вдома», яка дає змогу звільнитися від кримінальної відповідальності. За даними СБУ, чоловік переховувався від співробітників правоохоронних органів спочатку на територіях підконтрольних сепаратистам, а потім у рідному Слов’янську, де його згодом і затримали. Наразі правоохоронці продовжують слідство за фактом створення незаконних збройних формувань або участі їх діяльності.