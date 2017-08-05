Газманов завітав до окупованого Донецьку з концертом

Російський співак Олег Газманов виступив в п’ятницю, 4 серпня, в окупованому бойовиками Донецьку з концертом. Відповідну інформацію поширили підконтрольні сепаратистами ресурси, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Російський виконавець приїхав до непідконтрольного офіційному Києву міста, щоб виступити на концерті, який був присвячений Дню залізничника. Сам співак заявив, що «виступати в Донецьку це для нього особливий стан та щаслива можливість, бо він бував тут десятки разів і дуже любить це місто». За попередньою інформацією, в суботу, 5 серпня, росіянин має дати концерт в іншому окупованому місті – Луганську. Газманов заявив, що «він довго думав, чи їхати йому сюди, однак вирішив, що музика має бути голоснішою за гармати».
Варто нагадати, Олег Газманов включений до чорного списку осіб Служби безпеки України як та особа, що загрожує нацбезпеці та порушує українське законодавство. Також співак є активним прихильником політики російського президента Володимира Путіна. В зв’язку з цим в минулому році Газманова навіть не пустили до Литви через те, що він підтримує політику Кремля щодо дій на Донбасі та в Криму.