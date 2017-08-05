У Бахмутівці завершили будівництво телевежі для трансляції українських каналів

У Бахмутівці, що на Луганщині, завершилося зведення 134-метрової телевежі, яка дозволить забезпечити трансляцію українського мовлення до лінії розмежування, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Відповідну інформацію оприлюднив прес-центр штабу АТО. У повідомленні зазначається, що монтаж телевежі тривав протягом одного місяця і відтепер сигнал українських радіо- та телеканалів буде охоплювати підконтрольні Києву території впритул до лінії розмежування, а також частину підконтрольних бойовикам псведореспублік територій. Зокрема, за попередніми оцінками, сигнал буде доходити до Алчевська та Луганська. Ця вежа є вже третьою, що була збудована за останні 2 роки на Донбасі після Краматорської і Чонгарівської для забезпечення поширення українського мовлення в регіоні.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що в уздовж лінії розмежування на Донеччині та Луганщині обладнають системи блокування проросійських телеканалів та радіостанцій. Кожна система буде здатна блокувати сигнал 10 ворожих каналів одночасно.