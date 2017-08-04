Київ блокуватиме проросійські канали на території Донбасу

Вздовж лінії розмежування в Луганській та Донецькій областях буде встановлено системи блокування проросійських телевізійних каналів та радіостанцій. Відповідну інформацію, перебуваючи у Покровську, оприлюднив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Турчинов зазначив, що наразі в Покровську вже створено першу дослідну установку комплексної системи інформаційної протидії, яка дає змогу повністю блокувати доступ до проросійських радіо- та телеканалів, дозволяючи натомість дуже добре приймати всі українські канали. Секретар РНБО повідомив, що роботу системи вже перевірили і вона якісно виконує свою функцію, дозволяючи одночасно блокувати 10 ворожих каналів. Впродовж кількох наступних місяці заплановано встановити цю системи вздовж усієї лінії розмежування.
У прес-центрі штабу АТО також повідомили, що «в четвер, 3 серпня, у приміщенні Покровської міської ради всім присутнім було продемонстровано «унікальну сучасну методику придушення телевізійного мовлення з тимчасово непідконтрольних офіційному Києву територій Донеччини та Луганщини». Розробкою проекту займалася одна з провідних українських компаній, однак , яка сама, у прес-центрі штабу АТО не уточнили.