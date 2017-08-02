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Україна у Мінську закликала обміняти «всіх на всіх»

Україна у Мінську закликала обміняти «всіх на всіх»
Сьогодні, другого серпня 2017 року, у білоруській столиці відбувся черговий раунд переговорів між українською стороною та представниками терористичних організацій «ЛДНР». Про його результати розповіла речник екс-президента України, голови контактної групи Леоніда Кучми Дарка Оліфер, - інформує replyua.net, посилаючись на ВВС.

По-перше, українська сторона вимагала провести обмін полоненими за формулою «всіх на всіх». Для цього обом сторонам переговорів потрібно узгодити списки полонених. По-друге, представники України жорстко засудили незаконну практику поводження з полоненими, застосовувану терористами. Йдеться, зокрема, про тортури, яких зазнала у полоні український волонтер, людина з інвалідністю Людмила Сурженко. Крім того, Київ поставив вимогу забезпечити доступ СММ ОБСЄ до всіх об’єктів, які їх цікавлять.

Зокрема, представники України наголосили, що практика затримання членів СММ є неприпустимою. Крім того, до відома терористів довели необхідність провести розслідування і притягти до відповідальності осіб, винних у смерті члена СММ, громадянина Сполучених Штатів. Також Київ нагадав, що практика так званої «націоналізації» - загарбання та вивезення обладнання підприємств з окупованої території до Росії – є неприпустимою і СММ повинна бути допущена до кордону аби запобігти таким випадкам.
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