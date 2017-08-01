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Терористи знову перешкоджали діяльності СММ ОБСЄ на Донбасі

Терористи знову перешкоджали діяльності СММ ОБСЄ на Донбасі
Терористи організації ДНР продовжують перешкоджати Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ на Донбасі. Сьогодні, першого серпня 2017 року, вони затримали вантажівку, що належить СММ, - інформує replyua.net з посиланням на матеріали ВВС.

Так, в офіційному Twitter-акаунті СММ з’явилось повідомлення про те, що в районі Оленівки (Волноваський район Донецької області – ред.) бойовики незаконного збройного угруповання ДНР утримують вантажівку спостерігачів. У транспортному засобі перебував тільки водій – він перевозив обладнання для камери членів СММ. Чоловіка та вантажівку утримували сім з половиною годин без пояснення причин.

Відтак, СММ повідомила, що транспортний засіб все-таки пропустили. За словами членів СММ ці дії не можна оцінювати інакше ніж перешкоджання вільному пересуванню членів місії. Більше того, такі дії є прямим порушенням бойовиками Мінських угод, які гарантують безперешкодне пересування територією для спостерігачів СММ. Наразі не надходило коментарів ні з боку української сторони, ні з боку терористів. Нагадаємо, тижнем раніше СБ Україна застерігала спостерігачів, повідомляючи, що терористи готують напади на СММ щоб потім звинуватити в цьому ЗСУ.
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