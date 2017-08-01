Терористи знову перешкоджали діяльності СММ ОБСЄ на Донбасі

Терористи організації ДНР продовжують перешкоджати Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ на Донбасі. Сьогодні, першого серпня 2017 року, вони затримали вантажівку, що належить СММ, - інформує replyua.net з посиланням на матеріали ВВС.
Так, в офіційному Twitter-акаунті СММ з’явилось повідомлення про те, що в районі Оленівки (Волноваський район Донецької області – ред.) бойовики незаконного збройного угруповання ДНР утримують вантажівку спостерігачів. У транспортному засобі перебував тільки водій – він перевозив обладнання для камери членів СММ. Чоловіка та вантажівку утримували сім з половиною годин без пояснення причин.
Відтак, СММ повідомила, що транспортний засіб все-таки пропустили. За словами членів СММ ці дії не можна оцінювати інакше ніж перешкоджання вільному пересуванню членів місії. Більше того, такі дії є прямим порушенням бойовиками Мінських угод, які гарантують безперешкодне пересування територією для спостерігачів СММ. Наразі не надходило коментарів ні з боку української сторони, ні з боку терористів. Нагадаємо, тижнем раніше СБ Україна застерігала спостерігачів, повідомляючи, що терористи готують напади на СММ щоб потім звинуватити в цьому ЗСУ.