Казанський: не варто чекати що держава, на чолі якої перебувають вбивці, видасть злочинця

Блогер Денис Казанський дав кілька коментарів з приводу звільнення з-під варти злочинця Вадима Погодіна, - за інформацією replyua.net, відповідний допис журналіст розмістив на персональній сторінці в соціальній мережі.
Так, переважна більшість українців в курсі жахливої історії, яка сталась у 2014 році – тоді бойовик ДНР Вадим Погодін на прізвисько «Керч» вбив підлітка Степана Чубенка за те, що в останнього на рюкзаку була закріплена синьо-жовта стрічка. Бойовика затримали двадцятого червня в Криму за запитом Інтерполу. Певний час утримувалась ілюзія, що його все-таки видадуть Україні щоб він поніс відповідальність за здійснені ним жахливі діяння. Але, звісно, Погодіна вирішили не карати – він же герой ДНР!
Та і як може видати злочинця держава, на чолі якої перебувають вбивці, руки яких по лікоть в крові? Можливо, так навіть і краще – інакше пропаганда почала б волати про те, що Росія «йде назустріч», «чинить по совісті» і що «перед законом в РФ рівні всі». А так ніяких ілюзій не лишається – ми бачимо, що російський уряд відверто і відкрито заохочує вбивство українських громадян, - зауважує журналіст. Наше завдання – документувати кожен такий випадок, щоб потім росіяни, які в черговий раз полізуть «миритись», не переконували нас, що такого ніколи не було.