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Блогер: молодь окупованих територій не хоче вчити історію про алкаша Васю, який збив НЛО «Правого сектору» капцем

Блогер: молодь окупованих територій не хоче вчити історію про алкаша Васю, який збив НЛО «Правого сектору» капцем
Блогер, який пише під ніком Адольф Донецький, не втомлюється розповідати про чергові «маразми» окупованої території, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Главпост».

Так, за словами блогера, в окупованій Макіївці вже більше тижня всі шукають підлітка, який впав у шахту. Дивно, чому ж хлопець не знайшов у рідному місті високооплачувану роботу ІТ-розробника, чи хіміка-фармацевта, чи юриста, а поліз у шахту шукати металобрухт? Чи на окупованій території справи не так уже й добре? На це ватники відповідають, що «в Україні ще гірше», забуваючи при цьому, що майбутнього для молоді в окупації немає.

Наприклад, набір у «ВНЗ», які працюють на окупованій території, цього року впав у два рази – це враховуючи те, що беруть всіх підряд. Значить, діти не хочуть жити в окупації – залишаються або найбідніші, або ті, у чиїх батьків руки по лікті в крові. Насправді, молодь не хоче вивчати казочки про алкоголіка Васю, який збив капцем НЛО «Правого Сектора» - вони знають, що Вася до окупації просив у перехожих милостиню на зупинках, а зараз одягнув камуфляж і вважає себе героєм. І діти чудово розуміють, що там, де керує Вася, у них майбутнього немає і бути не може, - наголошує блогер.
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