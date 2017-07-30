Геращенко: дуже тривожить те, що кількість заручників зростає

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За інформацією Народного депутата та члена Мінської контактної групи Ірини Геращенко, пані Людмилу Сурженко нарешті випустили з полону проросійських терористів на Луганщині. Про подробиці цієї події політикиня розповідає на персональній сторінці в соціальній мережі, - повідомляє новинний ресурс replyua.net.Так, Геращенко наголошує, що наразі з пані Сурженко працюють лікарі та психологи, які мають визначити її фізичний та психологічний стан. Вже з понеділка жінка буде направлена до відомчої лікарні у Верхній, де відбувається реабілітація інших екс-полонених. Геращенко згадує, що пару тижнів тому представники терористів у Мінську брехали, що нічого не знають про жінку з вадами слуху. Насправді, вже в той момент вона перебувала у застінках так званого «МГБ ЛНР».За словами жінки, її катували чотири дні, затискали пальці плоскогубцями, тримали в кайданках від чого її руки й ноги й досі німіють. У жінки вимагали озвучити код від телефону і зізнатись в тому, що вона «шпигун» та «диверсант». Після цього пані Сурженко ще двадцять днів тримали у підвалі для того щоб зійшли сліди від побоїв і катувань. За словами Геращенко, терористи не пускають моніторингові місії до українських заручників для того, щоб не видно було слідів катування. Ще більш тривожною тенденцією є те, що кількість бранців зростає – Козловського, Асєєва затримали виключно за проукраїнську позицію. У звільненні наших заручників нам конче потрібна допомога міжнародної спільноти, - наголошує Геращенко.