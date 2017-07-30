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Блогер: знаєте, хто найбільше радіє звільненню вбивці українського школяра Чубенка? Відповідь вас здивує

Блогер: знаєте, хто найбільше радіє звільненню вбивці українського школяра Чубенка? Відповідь вас здивує
Як вже інформувало видання replyua.net, сьогодні російські правоохоронці випустили з-під арешту Вадима Погодіна (за прізвиськом «Керч»), якого звинувачують у вбивстві українського школяра Степана Чубенка. Блогер Оксана Духнич на власній сторінці в соціальній мережі дала кілька коментарів з цього приводу.

Так, за словами блогера, у всій цій історії є додаткові штрихи, від яких волосся буквально стає дибки. Наприклад, здогадайтесь хто сильніше за все радіє звільненню з-під варти Керчі-Погодіна. Відповідь доволі неочікувана – це Гліб Глинка. Якщо вам це ім’я нічого не каже, то ви точно чули про його дружину, Єлизавету Глинку – її ще називали «Доктор Ліза». Згадайте, як про загибель цієї медіа-персони говорили: про мертвих або добре, або ніяк? (Єлизавета Глинка загинула кілька місяців тому при катастрофі російського літака над Чорним морем разом із хором Александрова – ред.).

Отже, ще один факт, який чудово характеризує подружжя Глинок: вони надали притулок Керчу-Погодіну після того, як він втік з окупованого Донецька. Тоді історія із загибеллю Степана Чубенка вже була відомою широкому загалу, але це ніяк не завадило «святоші» Глинці приймати у своєму домі вбивцю дитини, - наголошує блогер.
Блогер: знаєте, хто найбільше радіє звільненню вбивці українського школяра Чубенка? Відповідь вас здивує
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