Блогер: знаєте, хто найбільше радіє звільненню вбивці українського школяра Чубенка? Відповідь вас здивує

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Як вже інформувало видання replyua.net, сьогодні російські правоохоронці випустили з-під арешту Вадима Погодіна (за прізвиськом «Керч»), якого звинувачують у вбивстві українського школяра Степана Чубенка. Блогер Оксана Духнич на власній сторінці в соціальній мережі дала кілька коментарів з цього приводу.Так, за словами блогера, у всій цій історії є додаткові штрихи, від яких волосся буквально стає дибки. Наприклад, здогадайтесь хто сильніше за все радіє звільненню з-під варти Керчі-Погодіна. Відповідь доволі неочікувана – це Гліб Глинка. Якщо вам це ім’я нічого не каже, то ви точно чули про його дружину, Єлизавету Глинку – її ще називали «Доктор Ліза». Згадайте, як про загибель цієї медіа-персони говорили: про мертвих або добре, або ніяк? (Єлизавета Глинка загинула кілька місяців тому при катастрофі російського літака над Чорним морем разом із хором Александрова –).Отже, ще один факт, який чудово характеризує подружжя Глинок: вони надали притулок Керчу-Погодіну після того, як він втік з окупованого Донецька. Тоді історія із загибеллю Степана Чубенка вже була відомою широкому загалу, але це ніяк не завадило «святоші» Глинці приймати у своєму домі вбивцю дитини, - наголошує блогер.