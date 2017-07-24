Сазонов: нічого ще не закінчилось – Україна їм поперек горла

Блогер Кирило Сазонов на власній сторінці в соціальній мережі попереджає, що розслаблятись ще рано і на нашу державу чекає ще чимало випробувань, - про це інформує новинний портал replyua.net.
Так, блогер ділиться новиною про те, що цими днями співробітники Служби безпеки України заарештували чоловіка, який здійснював агітацію, спрямовану проти територіальної цілісності нашої держави. Зокрема, сепаратист займався тим, що розклеював у Куп’янську (Харківська область) листівки, які закликали «братів та сестер» створювати так звану Новоросію та приєднуватись до Російської Федерації.
Можна подумати, що цей чоловік отримав листівки у 2014 році і впав у глибокий запій тривалістю в три роки. Тільки зараз випивка у нього закінчилась і він нарешті взявся до роботи, за яку йому заплатили. Але дійсність набагато тривожніша, - зауважує блогер. Більш ймовірно, що нічого не закінчилось – і так звана «Новоросія» буде нав’язуватись Одещині, Харківщині та Запоріжжю ще довго. Ще довго ми будемо чути заклики миритись, заяви про те, що «ми брати» та погрози захопити Київ. Справа в тому, що незалежна Україна стоїть їм всім поперек горла, а тому вони так просто не зупиняться - наголошує блогер.