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Донецька фільтрувальна станція знову не працює

Донецька фільтрувальна станція знову не працює
Робота Донецької фільтрувальної станції знову була призупинена в результаті обстрілів бойовиків, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Відповідну інформацію оприлюднив ввечері, 22 липня прес-центр штабу антитерористичної операції на сторінці в соцмережі Facebook. Представники українського сторони Спільного центру з контролю та координації зазначили, що станцію було вкотре знеструмлено саме через чергову провокацію зі сторони підконтрольних Москві бойовиків.

Дані про припинення роботи ДФС, до СЦКК надійшли від співробітників станції. При цьому відразу після цього представники сепаратистів заявили, що Збройні сили України нібито обстріляли район Донецької фільтрувальної станції. Однак українська сторона впевнено заявила, що мова йде про фейковий обстріл та наклеп, який поширюють бойовики з метою дискредитації Збройних Сил України та української влади. Прес-центр штабу АТО наголосив, що це вже друга подібна спроба, яку намагаються реалізувати бойовики. При цьому варто зауважити, що ДФС подає воду жителям по обидва боки від лінії розмежування.
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