Спецпредставник США по Донбасу прибуде в неділю на Донеччину

Спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Уолкер спільно з американським послом на території України Марі Йованович мають навідатися в неділю, 23 липня, на територію Донецької області, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідну інформацію було оприлюднено прес-центром штабу АТО на сторінці в соціальній мережі Facebook. У повідомленні зазначається, що в неділю має відбутися брифінг, який буде присвячений питанню безпеки на території районів, де передбачено виконання Мінських домовленостей. Відомо, що на брифінгу з окремими заявами мають виступити Курт Уолкер та Марі Йованович. Захід має розпочатися о 14:45 у центрі Краматорська на площі Миру поблизу Будинку культури.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 21 липня Курт Уолкер відбув з США у так зване дипломатичне турне, в ході якого він планує відвідати декілька країн для обговорення українського питання. Зокрема, спочатку запланований візит Уолке6ра на територію Донбасу, а вже в понеділок, 24 липня, він має зустрітись з вищим керівництвом України у Києві. Згодом представник має відвідати Париж для зустрічі з керівництвом Франції та Німеччини, Брюссель для проведення перемовин з представниками НАТО та країн ЄС, Відень для обговорення роботи СММ ОБСЄ на Донбасі, а завершить поїздку в Європу Уолкер візитом до Лондона, де також заплановані перемовини з приводу українського питання.