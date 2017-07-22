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Росія свідомо зриває хлібне перемир’я – МЗС України

Росія свідомо зриває хлібне перемир’я – МЗС України
Міністерство закордонних справ України виступило з офіційною заявою з приводу активізації бойових дій на території Донбасу. інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, у зовнішньополітичному українському відомстві наголосили,що офіційний Київ висловлює рішучий протест у зв’язку з тим, що на сході країни було зафіксовано активізацію агресивних дій Росії. При цьому Москва використовує танки, самохідні артилерійські установки, реактивну артилерію та міномети. Саме тому Україна розцінює такі дії російсько-сепаратистських військ як свідоме порушення раніше затвердженого так званого хлібного перемир’я, домовленості про яке було раніше досягнуто для того, аби місцеві господарі мали змогу зібрати врожай.

За попередніми домовленостями, це перемир’я мало тривати з 24 червня до 31 серпня, однак фактично, як свідчать звіти щодо ситуації на Донбасі, йог о не було дотримано жодного дня. В зв’язку з цим офіційний Київ очікує, що міжнародне співтовариство відреагує чіткою реакцією у відповідь на агресію Росії на Донбасі, а також посилить тиск на Москву з метою врегулювання ситуації.
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