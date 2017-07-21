Сазонов розповів чому на фронті відбулось загострення

Блогер Кирило Сазонов у власному блозі на порталі «Обозреватель» розповів у чому причина раптового загострення на фронті, яке лише за два дні забрало життя дев’яти наших військовослужбовців – інформує replyua.net.
Так, блогер пояснює, що українській стороні загострення явно не потрібне – ми продовжуємо дотримуватись Мінських угод і ведемо вогонь виключно у відповідь. А значить – загострення прагне Кремль. Сазонов нагадує, що наближаються переговори у Нормандському форматі, до яких російський президент Володимир Путін підходить з доволі слабкою позицією. Насправді, важелів впливу на Україну залишається все менше і менше – соціального вибуху в нашій державі не відбулось, парламент не розпустили, а реванш проросійських сил поки лишається у рожевих мріях Кремля.
З іншого боку, двоє інших світових лідерів – президент Франції Емануель Макрон та федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель – навряд чи будуть поблажливими до Путіна. Перший все ще пам’ятає оприлюднення «компромату» про нього перед виборами, а для другої свіжим «подразником» є історія з компанією «Сіменс», турбіни виробництва якої чомусь опинились в окупованому Криму. Відтак, загострення на фронті – єдиний козир, яким ще може похвалитись Путін, - наголошує блогер.