Американський безпілотник знову відправився на Донбас з розвідкою

Стратегічний безпілотник Військово-повітряних сил США RQ-4A Global Hawk знову здійснив розвідувальний політ над територією Донбасу, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Відповідні дані поширили західні інформаційні ресурси, які спеціалізується на відстежуванні пересування об’єктів військової авіації. За їх інформацією, американський безпілотник рухався з півночі на південь вздовж лінії розмежування між підконтрольними Києву територіями Донбасу з окупованими бойовиками районами. Було зафіксовано щонайменше п’ять прольотів на висоті понад 15 кілометрів. Крім того, курсуючи над Луганщиною, американський безпілотник наближався до російських кордонів, а саме Бєлгородської та Воронезької областей на відстані майже 40 кілометрів. Зауважимо, що технічні можливості цього безпілотник дозволяють проводити розвідку на глибині до 300 кілометрів. Тому цілком можливо, що американські ВПС таким чином отримали інформацію, як з територій так званих республік, так і з російських прикордонних областей.
Варт нагадати, що це вже не вперше американський безпілотник патрулює в цьому регіоні. Попередній розвідувальний політ відбувся в травні цього року.