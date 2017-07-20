Нусс: за те, що сталось сьогодні, Путін обов’язково постане перед міжнародним трибуналом

За інформацією видання replyua.net, політичний оглядач Павло Нусс відреагував на сумну звістку із зони проведення АТО, - відповідний допис розміщений на його сторінці в соцмережі.
Так, Нусс нагадує, що за не уточненими даними, за дві минулі доби загинули восьмеро українських військових, ще п’ятеро були поранені. Ця трагедія - зловісне нагадування для всіх політиків, які «забули» про те, що в Україні йде війна, розгорнувши фронт проти президента, уряду та самої держави. Оглядач зауважує, що деякі українці вимагають від президента реакції у соціальних мережах, проте нагадує, що це – далеко не перше, що має зробити головнокомандувач у такій ситуації. За словами Нусса, Порошенко на злочини з боку керованих Кремлем терористів реагує завжди, але у вигляді оперативних непублічних заходів, які узгоджуються з Генштабом та Міністерством оборони.
А Путін за те, що сталось сьогодні, і за те, що відбувається протягом останніх трьох років, обов’язково понесе відповідальність. Керівники держави-агресора безсумнівно постануть перед міжнародним трибуналом. Але для цього Україна має бути консолідованою і змусити Кремль заплатити за злочини проти нас, - наголошує Нусс.