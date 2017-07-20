У зоні АТО за минулу добу загинуло 4 українських військових

Протягом останніх 24 годин незаконні збройні формування здійснили 21 обстріл позицій ЗСУ в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі, в результаті яких 4 українських військовослужбовців загинули і 3 - отримали поранення. Про це інформує replyua.net з посиланням на прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.
Так, вчора ввечері на луганському напрямку бойовики обстрілювали позиції українських Збройних сил у Новозванівці з озброєння БМП, в Новоолександрівці - з гранатометів і великокаліберних кулеметів, в Станиці Луганській - зі стрілецької зброї. Близько шостої вечора в районі селища Новотошківське в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військових ЗСУ, ще троє отримали поранення.
«На маріупольському напрямі під вогонь гранатометів потрапили опорні пункти ЗСУ в Водяному і Гнутовому. Крім того, близько 20:00 бойовики обстріляли Гнутове з мінометів 82-мм калібру», - повідомили в штабі АТО. На донецькому напрямку бойовики обстрілювали околиці Авдіївки з гранатометів і стрілецької зброї. Близько 23:00 бойовики обстріляли позиції ВСУ в Пісках з використанням 120-мм міномета, а також в Луганському - з озброєння БМП.