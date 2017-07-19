Казанський: за що Путін покарав Донбас? (відео)

Як інформує replyua.net, журналіст Денис Казанський проаналізував чергову промову російського президента Володимира Путіна на тему: в Україні все погано. Про що недоговорює російський президент Казанський розповів на персональній сторінці в Фейсбук.
Нещодавно Путін відвідав Бєлгород, де зустрічався з працівниками місцевого заводу. Звісно ж, серед персоналу «знайшовся» чоловік родом з Горлівки, який поцікавився у російського президента як довго буде тривати «хаос» на території України – бо, мовляв, «душа болить». Путін, почувши улюблене питання, почав довго і нудно розповідати про неправильний вибір України, падіння ВВП, низькі заробітки і високі ціни. І, мовляв, все це через розрив економічних зв’язків з Росією, через підписання Угоди про асоціацію з ЄС.
Але тут є один очевидний момент – що ж відбувається у самій Горлівці? Наприклад, окупована частина Донбасу не підтримує асоціації з Європейським Союзом, не розривала економічних зв’язків з Російською Федерацією, навпаки – любить Путіна, клянеться йому у вірності на чекає на його прихід. Але чомусь там ситуація у рази гірша – шахти затоплено, заводи або порізано на метал і вивезено, або ж вони працюють на одну десяту потужності. Якщо Україна «покарана» через розрив зв’язків з Росією, то за що Путін покарав Донбас, - цікавиться Казанський.