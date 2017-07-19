Через серйозне загострення в зоні АТО загинули двоє українських військових

Протягом минулої доби проросійські бойовики здійснили 23 обстрілу позицій Збройних сил України в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі, в результаті яких двоє українських військовослужбовців загинули і четверо отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook, інформує replyua.net.
«Наприкінці минулої доби ситуація в зоні АТО суттєво загострилася. Після 18 годин відбулися кардинальні зміни. В цілому за минулу добу бандформування 23 рази порушили перемир'я. Двоє наших бійців загинуло, четверо отримали поранення. З боку сил АТО чотирнадцять разів відкривався вогонь з використанням стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів», - йдеться в повідомленні.
На донецькому напрямку бойовики обстрілювали позиції ВСУ поблизу Авдіївки з мінометів калібру 120-мм і 82-мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, поблизу Красногорівки - з танків, поблизу Зайцевого і Невельського - з мінометів і гранатометів. Крім того, в результаті обстрілу житлових кварталів Авдіївки з мінометів калібру 82-мм, поранені двоє місцевих жителів.