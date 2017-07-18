Блогер: ось у чому секрет «Малоросії»

Як інформує replyua.net, політичний оглядач Олексій Заводюк проаналізував мету зробленої сьогодні терористами ОРДЛО заяви про створення так званої «Малоросії», - відповідний допис експерт розмістив на персональній сторінці в соціальній мережі.
Так, блогер зауважує, що заява Захарченка спрямована виключно на внутрішнього споживача, який «підсів» на «громадянську війну в Україні». Відповідно, коли російський глядач починає скучати, йому підсовують нову «серію». В устах терористів ОРДЛО заява про «Малоросію» звучала як обіцянка створення плацдарму для подальшого наступу на вільні території.
Зрозуміло, що вся ця афера непридатна для шантажу України – ймовірно, вона проживе не більше ніж обіцянка Захарченка «дійти до Лондона». Але вона потрібна для того, щоб попсувати нам нерви. Виходить, що у Кремлі просто не знають що робити далі, а тому підтримують полум’я війни на всяк випадок. Ми пам’ятаємо, що основні цілі, поставлені перед «молодими республіками», це, по-перше, обстріли наших позицій і вбивство наших солдатів, по-друге, імітація бурхливої діяльності на території ОРДЛО, і по-третє, служба у вигляді «фігового листка» для російської окупації Донбасу. Тобто, беззмістовний проект «ЛДНР» генерує чергову маячню, прикриваючись російським військовим щитом, - зауважує блогер.