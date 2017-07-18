У соціальних мережах глузують з «Малоросії»

Як інформує replyua.net, сьогодні у соціальних мережах користувачі обговорюють скандальну заяву представників ОРДЛО про створення так званої «Малоросії». У користувачів така ініціатива викликає здебільшого сміх.
Наприклад, грузинський оглядач Олег-Сандро Панфілов, коментуючи цю новину, констатує, що Донецьк стане столицею, а Київ – глушиною. Звісно, дивина, як це луганські і донецькі народи знайшли у собі сили для того, щоб врешті об’єднатись. А яка мова стане офіційною – донецька чи луганська? Може, і візи для перетину кордону скасують, - іронізує блогер. Блогер під ніком Рan_palivec заявляє, що одиницею адміністративного поділу Малоросії стане Мікроросія, до складу якої має ввійти Наноросія та дві урни.
Народний депутат Віталій Чепинога заявив, що нещодавно зроблена заява – це перше серйозне досягнення «молодої республіки», яке гідне того, щоб його занесли у скрижалі історії. Насправді, ми маємо справу з першим і єдиним у своєму роді державним утворенням, сформованим повністю з закінчених дебілів. Якщо и думаєте, що це просто зробити, то ви дуже помиляєтесь, - наголошує Чепинога. Блогер Алі Татар-заде цікавиться чи потрібно тепер Новоросійськ перейменовувати у Малоросійськ, раз політична обстановка того вимагає.