Блогер: не варто недооцінювати проект «Малоросія»

Як інформує replyua.net, сьогодні соціальні мережі обговорюють чергову заяву терористів ОРДЛО з приводу створення так званої «Малоросії». Здебільшого, користувачі кепкують над словами терористів, але блогер Mason Lemberg застерігає від легковажного ставлення до них, - відповідний допис оглядач розмістив на персональній сторінці в соціальній мережі.
Так, блогер наголошує, що проект «Малоросія» не варто недооцінювати. Найближчим часом між українцями та малоросами розгорнеться справжня війна, з якої переможцями вийдуть або одні, або інші, і саме вона визначить долю нашої держави. Саме тоді стане зрозуміло, чи може Україна претендувати на місце у Європі або має перетворитись на колонію Москви. У цій війні ви не побачите ні танків з артилерією, ні знаків розпізнавання, ні колорадок з тризубами. Вороги не вирізнятимуться ні расою, ні мовою, ні віком, ні релігією – тому так важко буде їх ідентифікувати.
Справа в тому, що ми воюватимемо самі з собою, і в результаті або перетворимось на отару, яка не має власної думки, вірить у ковбасу по 2.20 і корупціонерів, повішених та ліхтарях, або навчимось критично мислити і працювати над собою для того, щоб здобути вільну і незалежну Україну. Я всій шлях уже обрав, і попри все вірю в Україну, - наголошує блогер.