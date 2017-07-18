Геращенко різко відповіла на розмови про «Малоросію»

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Як нагадує replyua.net, сьогодні, вісімнадцятого липня 2017 року, терористи розродились черговою гучною заявою – відтепер вони створюють «Малоросію» у складі дев’ятнадцяти областей України. Народний депутат Ірина Геращенко у різкій формі пояснила причини такої ініціативи терористів, - відповідний допис розміщено на її сторінці в соціальній мережі.Так, Геращенко наголошує, що заяви «вождів» - це питання скоріше до психіатрів та прокурорів. Перші мають писати історію хвороби, а другі – вести кримінальне провадження. Причини появи нового «проекту» можуть бути різними – може, день видався спекотним, а може – у черговому «гуманітарному конвої» виявилась аж надто міцна горілка.Єдине, що варте уваги у маячні терористів – це те, що вони несамостійні, а, отже, всі їх заяви написані у Кремлі. Навіщо це Москві? Бо завтра – чергове засідання у Мінську, де потрібно з'їхати з питання обміну заручниками, бо до кінця цього місяця мають відбутись, нехай і в телефонному режимі, переговори Нормандської четвірки, бо Путіну потрібно піднімати ставки, продовжуючи свою нелюдську гру в «молоді республіки». Це все не варте нашої уваги, нам своє робити, - наголошує Геращенко.