Ватажки «ЛНР» заперечили участь у створенні «держави Малоросії»

Володимир Дегтяренко, який є так званим керівником «Народної Ради Луганської народної республіки»» заявив, що «ЛНР» не братиме участь у створенні «Малоросії», інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Також заперечили цю інформацію і представники сепаратистської адміністрації ватажка так званої республіки «ЛНР» Ігоря Плотницького. Більше коментарів з цього приводу бойовики Луганщини не надали.
Варто нагадати, раніше у вівторок, 18 липня, сепаратистські ЗМІ так званої «Донецької народної республіки» розповсюдили інформацію, що ватажки терористичного угрупування націлені створити «державу Малоросію» зі столицею в Донецьку. Як заявили лідери бойовиків, ця «держава» включає всі регіони України без Кримського півострова. Один із ватажків «ДНР» Олександр Захарченко зазначив, що сепаратисти тримали підтримку щодо цього проекту в 19 регіонах України. Щоправда хто саме і яким чином підтримує донецьких сепаратистів, Захарченко не повідомив. Не залишився без коментарів з цього приводу і офіційний Київ. Зокрема, очільник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко наголосив, що «український народ як поховав «новоросію», так похоронить й «малоросію».