Доба в АТО: ЗСУ 10 раз відкривали вогонь у відповідь

Протягом останніх 24 годин проросійські найманці 17 раз обстріляли позиції українських військових в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. Як інформує replyua.net, про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook. «В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення, ще один травмований», - йдеться в повідомленні.
На донецькому напрямку бойовики з мінометів калібру 120 і 82-мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї били по українським опорним пунктам в районі Авдіївки. З мінометів і гранатометів накривали позиції сил АТО неподалік Пісків, а зі стрілецької зброї били по шахті Бутівка.
«На луганському напрямку тричі під вогонь великокаліберних кулеметів противника потрапили українські позиції в Новозванівка, два рази - в Новоолександрівці. Зі стрілецької зброї противник обстріляв Станицю Луганську», - повідомили в штабі АТО.
На маріупольському напрямі ворог обстріляв з мінометів калібру 120-мм і гранатометів опорні пункти сил АТО в Лебединському. У свою чергу, сили АТО за минулу добу 10 разів відкривали вогонь у відповідь.