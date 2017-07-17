На окупованій частині Донбасу побились кавказці та росіяни

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Як нагадує replyua.net, Головне управління розвідки Міноборони щодня інформує про ситуацію на окупованій території. Останнім часом там спостерігаються доволі цікаві тенденції, - повідомляє відомство на офіційній сторінці в соціальній мережі.Наприклад, одним із основних подразників для бойовиків терористичних військ стали побори з боку командування та спроби приховати участь громадян Російської Федерації у конфлікті. Зокрема, службовці з’єднань 1 АК та 2 АК, які залучались до збройних сутичок з українськими військовими протягом 2014 року, не мають можливості оформити однойменне посвідчення. Посвідка учасника бойових дій прямо підтверджуватиме факт участі російських громадян у конфлікті. Крім того, з офіцери Другої окремої мотострілецької бригади мали здати особисті кошти на «організацію дозвілля» членів комісії, яка перевіряла їх діяльність, направленої Центром територіальних військ Південного ВО ЗС Російської Федерації.На цьому фоні наростають і міжетнічні конфлікти – зокрема, зафіксовано масову бійку між кавказцями (ймовірно, чеченцями) та росіянами – службовцями Першої окремої мотострілецької бригади. Учасники отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості, а одного навіть було доправлено до медичного закладу з ножовими пораненнями.