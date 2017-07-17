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На окупованій частині Донбасу побились кавказці та росіяни

На окупованій частині Донбасу побились кавказці та росіяни
Як нагадує replyua.net, Головне управління розвідки Міноборони щодня інформує про ситуацію на окупованій території. Останнім часом там спостерігаються доволі цікаві тенденції, - повідомляє відомство на офіційній сторінці в соціальній мережі.

Наприклад, одним із основних подразників для бойовиків терористичних військ стали побори з боку командування та спроби приховати участь громадян Російської Федерації у конфлікті. Зокрема, службовці з’єднань 1 АК та 2 АК, які залучались до збройних сутичок з українськими військовими протягом 2014 року, не мають можливості оформити однойменне посвідчення. Посвідка учасника бойових дій прямо підтверджуватиме факт участі російських громадян у конфлікті. Крім того, з офіцери Другої окремої мотострілецької бригади мали здати особисті кошти на «організацію дозвілля» членів комісії, яка перевіряла їх діяльність, направленої Центром територіальних військ Південного ВО ЗС Російської Федерації.

На цьому фоні наростають і міжетнічні конфлікти – зокрема, зафіксовано масову бійку між кавказцями (ймовірно, чеченцями) та росіянами – службовцями Першої окремої мотострілецької бригади. Учасники отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості, а одного навіть було доправлено до медичного закладу з ножовими пораненнями.
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