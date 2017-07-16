Бабченко: Грем Філіпс передає Бену полум’яний привіт

Як інформує replyua.net, на найманців та терористів-іноземців, які воювали на Донбасі, чекають не надто радісні перспективи. Зокрема, Казахстан доволі жорстко карає власних громадян, які потяглись воювати з Україною. До когорти таких держав нещодавно додалась і Великобританія. Деякі подробиці цієї історії розповідає на персональній сторінці в Фейсбук російський журналіст Аркадій Бабченко.
Бабченко ділиться світлиною, на якій зображені російський пропагандист британського походження Грем Філіпс (сумно відомий в Україні своїми спробами познущатися з полоненого на той момент Володимира Жемчугова) та Бенджамін Стімсон. Останній – британський підданий, який з допомогою свого співвітчизника та партії «Другая Россия» подався на Донбас воювати.
Про Бенджаміна відомо, що він дотримувався лівих поглядів, ненавидів капіталізм та капіталістів, а також останні півтора роки був безробітним. Позавчора рідна держава – Великобританія – забезпечила Стімсону чудове місце у в’язниці на п’ять з половиною років. Що тут можна сказати, крім: будь розумним, не будь як Бен? Пропагандист Грем Філіпс та партія «Другая Россия» передають Бенджаміну полум’яний більшовицький привіт і бажають успіхів у праці, - іронізує журналіст.