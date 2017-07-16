Блогер: цей випадок яскраво показує хто воює проти нас на Донбасі

Блогер Мирослав Гай аналізує гучну судову справу, яка дозволяє скласти портрет «воїна» в так званих ЛДНР. Як інформує replyua.net, відповідний допис оглядач розмістив на власній сторінці в Фейсбук.
Зокрема, наразі у Великобританії закінчився судовий процес над Бенжаміном Стімсоном, який брав участь у війні на Донбасі на боці терористів. По поверненню в Лондон він був затриманий правоохоронцями. А хто такий цей Стімсон? Блогер відповідає: він звичайний невдаха. Бенжамін безробітний (і це в Британії), він погано освічений, у нього хронічно хворий шлунок (ймовірно, внаслідок поганого харчування). Він два місяці пролежав у лікарнях так званої ДНР, працював там водієм, заперечує зв'язок з ІДІЛ.
Як він опинився на Донбасі? Очевидно, що був завербований через ФСБ – ця структура вже давно залучає іноземців для участі в ІДІЛ та так званій «Новоросії» через власну агентуру та соціальні мережі. Можна з упевненістю констатувати, що такі пункти почали працювати задовго 2014 року – але рано чи пізно все таємне стає явним. Але основне, на чому ми маємо загострити свою увагу, це те, що безробітний Бенжамін Стімсон перед відправкою до ОРДЛО потрапив до перевалочного пункту в Москві, - наголошує блогер.