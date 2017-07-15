ЗМІ: В районі Авдіївки, де отримав поранення Дейдей, у п’ятницю не було обстрілів

На Авдіївському напрямку в момент поранення народного депутата Євгена Дейдея не було зафіксовано жодних обстрілів ні в районі «промзони», ні в житлових кварталах. Як інформує replyua.net, про це «Українській правді» повідомили військові, які фіксують обстріли і в прес-центрі штабу АТО, відповідаючи на питання, чи відбувалися будь-які обстріли на Авдіївському напрямку з 17 до 19 годин.
«14 липня в період до 21:30 ніякого обстрілу в районі Авдіївки зафіксовано не було. Єдиний обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї почався о 21:30 за позиціями поблизу «промзони». Тобто, обстрілів з мінометів і іншого важкого озброєння в цей час тим більше зафіксовано не було», - повідомили військові, які зазвичай фіксують обстріли.
У свою чергу начальник прес-центру АТО В'ячеслав Петровський також повідомив, що вулиці Авдіївки не обстрілювали. «14 липня в протягом усього дня обстрілів житлових кварталів Авдіївки не було», - зазначив він. При цьому депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук у своєму дописі в Facebook стверджує, що Дейдей був поранений міною. У попередніх повідомленнях Мосійчук стверджував, що депутат був поранений в «промзоні» Авдіївки.