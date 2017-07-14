Правозахисники б’ють на сполох через нові відомості, що надійшли з Донбасу

Німецькі ЗМІ опублікували матеріали, в яких повідомляється, що на підконтрольних російським бойовикам територіях Донбасу облаштовано трудові табори. Правозахисники не залишили цей інцидент без уваги і зробили оголошення з цього приводу, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Венцель Міхальські, який є очільником німецького підрозділу міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, звернувся до міжнародної спільноти з закликом тиснути в цьому питанні на Російську Федерацію, адже лише так, на його думку, можливо щось змінити в цій ситуації. Ребекка Гармс, яка представляє Німеччину в Європарламенті, заявила, що примусові роботи в так званих республіках нагадують радянський ГУЛАГ. Політик наголосила, що спостерігачі міжнародних організацій, зокрема, ОБСЄ мають отримати безперешкодний доступ до ув’язнених в цих таборах людей.
Нагадаємо, раніше в німецьких ЗМІ з’явилася інформація, що в подібних трудових таборах перебувають до 10 тисяч осіб. За попередньою інформацію, кожен подібний табір приносить до 500 тисяч євро прибутку щомісячно.