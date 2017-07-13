В трудових таборах Донбасу експлуатують 10 тисяч полонених – правозахисники

У непідконтрольних Україні окремих районах Донецької і Луганської областей функціонує мережа «трудових таборів», в яких до 10 тис осіб примушують до безкоштовної праці. Як інформує replyua.net, про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на дані, оприлюднені в ефірі німецької радіостанції Deutschlandfunk 13 липня.
«Група правозахисників, яка здійснювала моніторинг ситуації в самопроголошених республіках, і на яку посилається Deutschlandfunk, вказує, що доходи від примусової праці в таких таборах складають щомісяця приблизно 500 тисяч євро. Ці кошти використовуються для фінансування сепаратистів на Донбасі. Самопроголошені уряди так званих «ДНР / ЛНР» на запит про наявність і функціонування таборів німецької радіостанції не відповіли », - йдеться в повідомленні.
Правозахисники і журналісти акцениують вагу на тому, що в таборах на сході України утримуються до 10 тисяч в'язнів, багато з яких не мали підстав для потрапляння в такі табори. Зокрема, це особи, засуджені до весни 2014 року українськими судами до позбавлення волі, які на даний час повинні були вже відбути термін покарання або по відношенню до них повинна була бути застосована амністія.