Блогер: у терористів з ОРДЛО «пригоріло» від нового закону про окупований Донбас

Як інформує replyua.net, нещодавно широкий загал отримав змогу ознайомитись з законопроектом, присвяченому врегулюванню статусу окупованих територій Луганської та Донецької областей. Представників російсько-терористичних військ занепокоїла ця законодавча ініціатива, - про це на персональній сторінці у Фейсбук розповідає блогер та координатор проекту «ІнформНапалм» Роман Бурко.
Так, блогер зазначає, що радник очільника терористичної організації Ігоря Плотницького Родіон Мірошник, який, крім того, представляє терористів у політичній підгрупі Мінської контактної групи, у своєму Фейсбук влаштував справжню істерику. Цьому персонажу категорично не сподобався проект закону про окуповані території за те, що у ньому все називають своїми іменами: Росію – державою-агресором, бойовиків так званих ЛДНР – терористами, а контрольовану ними територію – окупованою.
Власне, відповідно до міжнародного права, відповідальність за існування населення на окупованій території покладається на державу, яка здійснює окупацію. Нехай Мірошник робить вигляд, що не розуміє до чого тут Російська Федерація, але це дуже показово. Власне, якщо у бойовиків та їх господарів почалась істерика, то офіційний Київ на правильному шляху, - наголошує блогер.