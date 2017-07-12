За минулу добу в зоні АТО поранення отримав один український військовий

За минулу добу бойовики 21 раз обстріляли позиції українських військових в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook, інформує replyua.net. «За минулу добу один український захисник в результаті гранатометного обстрілу отримав осколкове поранення», - йдеться в повідомленні.
На луганському напрямку бойовики тричі били з гранатометів, великокаліберних кулеметів і 82-мм міномета по Новоолександрівці. Десять ударів здійснили по Новотошківському. З великокаліберних кулеметів і гранатометів обстріляли українських військових в Новозванівка і Станиці Луганській.
«На донецькому напрямку незаконні збройні формування вели вогонь з великокаліберних кулеметів по шахті Бутівка і 82-мм міномета, гранатометів, стрілецької зброї по Авдіївці», - повідомили в штабі АТО. На маріупольському напрямі вночі ворог продовжив обстрілювати українські опорні пункти в Павлополі. Крім того противник активізував повітряну розвідку. Напередодні бойовики здійснили 22 обстріли позицій Збройних сил України в зоні проведення АТО на Донбасі, в результаті яких загинув 1 український військовослужбовець.