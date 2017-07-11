Казанський: у Дебальцево відбулась подія республіканського масштабу

Як інформує replyua.net, український блогер та журналіст Денис Казанський уважно моніторить ситуацію на окупованій частині Донбасу. Крім того, він не пропускає можливості поглузувати з російських пропагандистів. Зокрема, сьогодні відповідний допис він розмістив на власній сторінці в соціальній мережі.
Так, журналіст заявляє, що сьогодні у Дебальцево відбулась подія дійсно республіканського масштабу, про яку будуть складати легенди. У дві дитячі пісочниці додали піску. Але не важливо про що йдеться, місцева «преса» не може не приділити уваги такому грандіозному звершенню. Власне, журналіст зауважує, що текст новини, розміщеної у місцевому ЗМІ, насправді крутий. Майстерність автора, який зміг написати три абзаци про таку нікчемну ситуацію, варта того, щоб перед нею схиляли голови. Ця новина показує високий професійний рівень місцевих «акул пера». Шкода тільки, що Довлатов не дожив, - наголошує Казанський.
Нагадаємо, раніше Казанський поділився новиною про те, що внаслідок дефіциту кріпильного лісу на окупованих територіях почали вирізати лісопосадки – зокрема, жертвою браконьєрів стала лісосмуга поблизу Макіївки, висаджена ще п’ятдесят років тому.