Бійці ЗСУ повідомили про перекидання в район Авдіївки свіжих сил російської армії

Проросійські бойовики обстрілюють промислову зону поблизу Авдіївки з мінометів не тільки вночі, але і серед білого дня. Підступний розрахунок застати захисників української землі зненацька частково виправдовує себе, адже днями двоє військових були поранені. Про це інформує replyua.net з посиланням на ТСН.
Так, в сюжеті мова йде про те, що військовослужбовцю Олександру зачепило руку, він переглядає шокуючі фотографії поранення на телефоні. Але каже, що пальці рухаються, а значить - рука заживе. «Я переходив по позиціями і виходить, залетіла «шалена»- лікарі ще не сказали, чи куля, або осколок», - зізнається боєць 72-ї бригади з позивним «Барні». Іншого військового поранило в спину. Осколок так і не дістали, але загрози життю немає.
«Просто над окопом, над головою залетів, вибухнув. Ми з товаришем пригнулись, ну, я відчув, що щось в боці болить. У бронежилет взагалі не потрапило, виходить, під руку, між пластинами », - каже боєць Олексій Бойко. Військові кажуть, що така картина обстрілів є типовою для даної ділянки фронту. У свою чергу, боєць з позивним «Сьома» зазначає, що вранці може бути трохи тихо, але ось після обіду, під вечір, а особливо вночі бойовики починають активно стріляти.