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Українська розвідка повідомляє про підготовку терактів на Донбасі спецслужбами Росії

Українська розвідка повідомляє про підготовку терактів на Донбасі спецслужбами Росії
Спецслужби Російської Федерації працюють над підготовкою терористичних актів поблизу контрольно-пропускних пунктів в’їзду та виїзду з непідконтрольних Києву територій Донеччини та Луганщини, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Відповідну інформацію оприлюднили представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Також українська розвідка повідомила, що вибухи, які сталися в п’ятницю, 7 липня, на вулицях окупованого Луганська, здійснювались безпосередньо під керівництвом представників ФСБ Російської Федерації. За даними української розвідки, головною метою терактів є прагнення звинуватити Київ та українські силові структури у невиконанні Мінських угод та посилення напруги на території Донбасу саме напередодні зустрічі президентів Франції, Німеччини та Росії в Гамбурзі, на якій вони обговорювали російську агресію проти України.

Крім того, розвідка повідомляє про випадки дезертирства та злочинних дій щодо мешканців регіону з боку бойовиків так званих республік.
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