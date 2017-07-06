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Бойовики не припиняють стрілянину біля Авдіївки, один український військовий отримав поранення

Бойовики не припиняють стрілянину біля Авдіївки, один український військовий отримав поранення
Один український військовий отримав поранення в результаті 13 обстрілів з боку бойовиків за минулу добу на Донбасі, передає replyua.net з посиланням на інформацію прес-центру штабу АТО у соціальній мережі Facebook.

«В результаті бойових дій один український воїн вчора отримав поранення, ще один боєць сил АТО отримав бойову травму. Обидва військовослужбовці були оперативно доставлені до лікувального закладу. Лікарі оцінюють їхній стан як задовільний », - йдеться в повідомленні. На приморському напрямку противник напередодні три рази бив по опорних пунктах ЗСУ. Зокрема, двічі в районі Широкиного і один раз поблизу Лебединського били в бік позицій сил АТО з гранатометів.

«На донецькому напрямку загарбники міномети калібру 120-мм застосовували один раз - в районі Пєсков. Решта 7 збройних провокацій на цьому напрямку були здійснені в передмісті Авдіївки, де ворог методично протягом дня і ночі бив по позиціях підрозділів сил АТО з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, а один раз із зенітної установки », - повідомили в штабі антитерористичної операції.
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