На Донбасі окупанти розібрали та вивезли елітні будинки – журналіст

Біля окупованого проросійськими бойовиками Новоазовська в зоні антитерористичної операції свого часу було збудовано елітний комплекс «Дончанка». Однак на сьогоднішній день на тому місці залишилися тільки фундаменти – будинки акуратно розібрали і відвезли. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, інформує replyua.net.
««Лего »для окупанта. Це комплекс «Дончанка» біля окупованого Новоазовська. Зліва - кілька місяців тому. Праворуч - прямо зараз. Замість будинків - тільки контури фундаментів. І це не злісні українці їх розбили снарядами, а ретельно демонтували російські визволителі. Власноруч », - повідомляє Андрій Цаплієнко. За його словами, елітні будинки були побудовані з цінних порід дерева.
«Їх акуратно розібрали. Вивезли до Російської Федерації і там знову зібрали. Такий собі іграшковий конструктор російського мародера. Було ваше - стало наше», - написав журналіст. Він зазначає, що ці будинки для своїх будував завод «Азовсталь». «Цікаво, чи залишилися ще на заводі ті, хто в чотирнадцятому кликав сюди« руський мір »?» - резюмував він.