Павло Правий: цей випадок показує, що американці недарма їздять до нас вчитись воювати

На думку історика та відомого українського блогера Павла Правого росіяни практично неспроможні воювати інакше, ніж завалюючи противника трупами своїх же солдатів, - як повідомляє replyua.net, відповідний допис експерт розмістив на власній сторінці в Фейсбук.
Так, блогер наголошує, що історії про «славу російської зброї» м’яко кажучи, перебільшення. Навіть офіцери Вермахту скаржились на росіян-власівців – мовляв, їх неможливо навчити навіть мінімальним хитрощам ведення війни. За ті сімдесят з гаком років нічого не змінилось – про це свідчить, наприклад, сучасний випадок під Бутівкою. Нагадаємо, там українці спалили російський танк, який окупанти іменували «Білим орлом», не використовуючи при цьому ні танків Т-64, ні американських «Джавелінів», ні української «Стугни».
Українці загнали російський танк до ярочку за допомогою мінометів та СПГ, там знищили його динамічний захист протипіхотним «пенсіонером» АГС-17, а потім елементарно підпалили його додаткові баки з пальним. Тож бачимо, подолали танк майже голими руками – недарма американці їздять до нас досвід переймати. А росіяни, маючи досвід двох «чеченських», абхазької, грузинської, трьох років війни на Донбасі та двох у Сирії – так нічому і не навчились. Мізки – вони або є, або їх немає, - наголошує блогер.