валюта
СпецтемаНайден самый простой способ добиться секса от женщины, - ученые

Страшные цифры с Донбасса: стало известно, сколько бойцов погибло с начала 2017

Страшные цифры с Донбасса: стало известно, сколько бойцов погибло с начала 2017
Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической и европейской интеграции, заявила о том, что с начала текущего года на Донбассе погибли 120 украинских бойцов, 47 мирных граждан, также около ста мирных жителей получили ранения.

Как передает replyua.net со ссылкой на Телеграф, об этом вице-премьер рассказала на семинаре Роуза-Рота в Киеве. «К сожалению, только с начала этого года мы имеем 120 погибших воинов, мы имеем почти 900 раненных воинов, мы имеем 47 погибших гражданских, и мы имеем более 100 раненных гражданских только за этот год, когда мы все пытаемся неоднократно добиться прекращения огня на линии разграничения», подчеркнула вице-премьер.

прочем, данные, которые она представила, сильно отличаются от данных ОБСЕ. Наблюдатели ранее заявляли о том, что с начала 2017 года на Донбассе 285 человек стали жертвами конфликта, и из них погибли 52 человека.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Единственный из лидеров «Большой семерки», который оправдывает Путина, потерпел поражение на стратегически важных выборах

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
02 июл 2017
21344

Единственный из лидеров «Большой семерки», который оправдывает Путина, потерпел поражение на стратегически важных выборах

Единственный из лидеров «Большой семерки» премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который упорно добивается личной дружбы с президентом РФ Владимиром Путиным, потерпел сегодня сокрушительное поражение на

02 июл 2017
6637

Батько загиблого італійського журналіста прокоментував затримання українського військового Марківа

Батько загиблого під Слов’янськом фотокореспондента Андрея Рокеллі – Ріно Рокеллі – вважає, що затриманий український військовослужбовець Віталій Марків «дуже багато знає», інформує replyua.net з

03 июл 2017
5452

Хазанов: демократия в Украине проходит определенную стадию – Гитлера тоже выбирали демократично

Станислав Белковский, известный российский политолог, напомнил всем украинцам о скандальном интервью российского сатирика Геннадия Хазанова, которое он дал Дмитрию Гордону. Как сообщает replyua.net,

Последние новости

У Великобританії заговорили про «пом’якшення» візового режиму для України

Найближчим часом учасники Контактної групи обговорять «формулу Макрона» щодо Донбасу

70 процентов мусорных площадок во Львове очищены от мусора

Панфилов: Путин будет заглядывать в глаза Трампу в поисках проблеска сочувствия

Страшные цифры с Донбасса: стало известно, сколько бойцов погибло с начала 2017

Диетолог рассказал об уникальной жирной диете для быстрого похудения

В Білорусі на День незалежності під час військового параду показали дивани і холодильники

Россия снова отложила испытания «самой мощной» ракеты

Ужас для России: в Украину едут воевать американцы

Ученые: экзопланеты оказались непригодными для жизни людей

Французские правоохранители предотвратили покушение на Макрона

СМИ узнали о теме переговоров Путина и Трампа

Журналистка: мама российского наемника Агеева ничем не отличается от российского пропагандиста Дмитрия Киселева

Неожиданная прохлада и дожди, - прогноз синоптика на всю неделю

Матері полоненого російського солдата було зручно вірити пропаганді і не цікавитися, яким шляхом син заробляє гроші, - соціолог

Романенко: в 2014 году крымчане поддерживали свое нахождение в Украине, а потом стадом побежали на референдум

Портников: самая большая опасность – уверить себя, что мы выздоровели после нападения России

Скончался актер, сыгравший неудачника Уго Фантоцци

Саакашвили уверен, что Порошенко не лишит его гражданства, поэтому продолжает корчить из себя клоуна

«Страна.юа» буде просити захисту у послів ЄС та G7

 Новости за день