Страшные цифры с Донбасса: стало известно, сколько бойцов погибло с начала 2017



Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической и европейской интеграции, заявила о том, что с начала текущего года на Донбассе погибли 120 украинских бойцов, 47 мирных граждан, также около ста мирных жителей получили ранения.



Как



прочем, данные, которые она представила, сильно отличаются от данных ОБСЕ. Наблюдатели ранее заявляли о том, что с начала 2017 года на Донбассе 285 человек стали жертвами конфликта, и из них погибли 52 человека.

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Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической и европейской интеграции, заявила о том, что с начала текущего года на Донбассе погибли 120 украинских бойцов, 47 мирных граждан, также около ста мирных жителей получили ранения.Как передает replyua.net со ссылкой на Телеграф, об этом вице-премьер рассказала на семинаре Роуза-Рота в Киеве. «К сожалению, только с начала этого года мы имеем 120 погибших воинов, мы имеем почти 900 раненных воинов, мы имеем 47 погибших гражданских, и мы имеем более 100 раненных гражданских только за этот год, когда мы все пытаемся неоднократно добиться прекращения огня на линии разграничения», подчеркнула вице-премьер.прочем, данные, которые она представила, сильно отличаются от данных ОБСЕ. Наблюдатели ранее заявляли о том, что с начала 2017 года на Донбассе 285 человек стали жертвами конфликта, и из них погибли 52 человека.